Giappone, il PIL scende più delle attese nel primo trimestre

(Teleborsa) - L'registra una diminuzione superiore alle attese nel. Secondo i dati diffusi dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo (PIL) ha mostrato un decremento dello 0,2%, contro la discesa dello 0,1% stimata dagli analisti e dopo il +0,6% del trimestre precedente.il PIL è sceso dello 0,7% rispetto al -0,2% indicato dal consensus e contro il +2,4% precedente.Male i, invariati su trimestre (vs attese per +0,1%). In crescita gli investimenti (+1,4%), anche sopra le attese (+0,8%).