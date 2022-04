MEF, entrate tributarie e contributive +12,9% a gennaio-febbraio

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha comunicato che leevidenziano nel complesso una crescita di 14.516 milioni di euro (+12,9%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Il dato tiene conto della variazione positiva delle entrate tributarie del 17,5% (+11.924 milioni di euro) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive del 5,9% (+2.592 milioni di euro).Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra una crescita del gettito delleal bilancio dello Stato (+11.376 milioni di euro, +16,8%); le variazioni risultano positive anche per gli incassi da(+334 milioni di euro, +31,0%) e per il gettito relativo alle(+190 milioni di euro, +4,7%).Anche leregistrano un aumento da ricondursi principalmente alla crescita delle entrate contributive del settore privato per effetto del trascinamento della ripresa economica registrata nel corso del 2021.