Abbott Laboratories, vendite test Covid-19 spingono ricavi e utile

Abbott Laboratories

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nella produzione di dispositivi medici e nell'assistenza sanitaria, ha registratopari a 11,9 miliardi di dollari nel, in aumento del 13,8% su base reported e del 17,5% su base organica, il che esclude l'impatto dei cambi. Le vendite globali relative aisono state pari a 3,3 miliardi di dollari. Escludendo queste vendite, i primi tre mesi dell'anno hanno registrato una crescita delle vendite del 3,9% e una crescita organica del 7,7%. L'della società è salito a 2,45 miliardi di dollari, o 1,37 dollari per azione, da 1,8 miliardi di dollari, o 1 dollaro per azione, di un anno fa."La nostracontinua a funzionare bene in un- ha affermato Robert B. Ford, presidente e amministratore delegato - Siamo particolarmente soddisfatti delle ottime prestazioni che stiamo ottenendo nelle divisioni Medical Devices e Established Pharmaceuticals". Abbott ora4,5 miliardi di dollari di vendite di test Covid-19 quest'anno, con la maggior parte di esse che avverranno nella prima metà dell'anno. La società ha ribadito che si aspetta che l'utile per azione rettificato per il 2022 sarà di almeno 4,70 dollari.