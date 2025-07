Abbott, ricavi e utili salgono in linea con attese nel secondo trimestre

Abbott

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico europeo, ha chiuso ildel 2025 conaumentate del 7,4% (del 6,9% su base organica o del 7,5% escludendo le vendite relative ai test per il COVID-19) a 11,1 miliardi di dollari, in linea con le aspettative. L'utile per azione è stato pari a 1,01 dollari e l'di 1,26 dollari, che esclude voci specifiche e riflette una crescita a due cifre rispetto all'anno precedente (rispetto alla stima media degli analisti di 1,25 dollari, secondo dati LSEG).Abbottuna crescita organica delle vendite per l'intero anno 2025, escluse le vendite relative ai test per il COVID-19, compresa tra il 7,5% e l'8,0%, o tra il 6,0% e il 7,0% includendo le vendite relative ai test per il COVID-19. Inoltre, prevede un utile per azione rettificato per l'intero anno 2025 compreso tra 5,10 e 5,20 dollari, che riflette una crescita a due cifre al punto medio."A metà anno, abbiamo registrato un'elevata crescita organica delle vendite a una cifra, una crescita dell'utile per azione a due cifre, ampliato significativamente i nostri profili di margine e continuato a sviluppare programmi chiave attraverso la nostra nuova pipeline di prodotti - ha dichiarato il- Prevediamo che questo slancio continuerà fino al 2026".