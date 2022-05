L'indice delle società High Tech italiane chiude in alto (+1,87%), si concentrano gli acquisti su Eems

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

mid-cap

Sesa

Wiit

Eems

Esprinet

Txt E-Solutions

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna 2.546,4 punti, a quota 138.966,2.L'intanto guadagna 7 punti, dopo un inizio di seduta a quota 745.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,38%.Tra leitaliane, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,57%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,12%.Tra ledi Piazza Affari, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 6,55%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 4,46%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,67%.