RCS, ok assemblea a bilancio e cedola. Cairo confermato alla guida

RCS

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, nonché la distribuzione di un, al lordo delle ritenute di legge, con stacco della cedola n. 4 il 16 maggio 2022 e valuta 18 maggio 2022 (record date il 17 maggio 2022).I soci hanno inoltre: Urbano Cairo, Uberto Fornara, Marco Pompignoli, Stefano Simontacchi, Stefania Petruccioli, Alessandra Dal Monte, Federica Calmi e Benedetta Corazza, eletti dalla lista di maggioranza presentata da Cairo Communication, titolare di una partecipazione pari al 59,69% del capitale ordinario; Diego Della Valle, Marco Tronchetti Provera, Carlo Cimbri e Veronica Gava, eletti dalla lista di minoranza presentata da Diego Della Valle & C. S.r.l., anche in nome e per conto degli azionisti Mediobanca Banca di credito Finanziario, UnipolSai Assicurazioni, UnipolSai Finance e Pirelli, complessivamente titolari del 23,79% del capitale ordinario.Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell’Assemblea, ha