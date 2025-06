Vantea SMART, ok da soci a bilancio e dividendo di 0,025 euro. Nominato il CdA

(Teleborsa) - L'di Vantea SMART, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Information Technology, ha approvato ildi esercizio 2024 e deliberato di distribuire ai soci undi 0,025 euro per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, per un totale massimo di 322.193 euro. Viene stabilito che la data di stacco della cedola sia il 7 luglio 2025, la record date l'8 luglio 2025 e la data di pagamento dal 9 luglio 2025.I soci hanno deliberato di stabilire il numero dei componenti delin 3, di cui un amministratore indipendente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, nelle persone di Lara Lindozzi, Giorgia Veglioni e Antonio Venturi quale amministratore indipendente.