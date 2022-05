Safilo, nel primo trimestre utile +23%

Safilo

(Teleborsa) - Le vendite nette dinel 1° trimestre 2022 hanno raggiunto 282,6 milioni di euro, in crescita del 8,4% a cambi costanti (+12,4% a cambi correnti) rispetto ai 251,4 milioni di euro registrati nel 1° trimestre 2021.L'si è attestato a 155,5 milioni di euro, in crescita del 22,8% rispetto al 1° trimestre 2021, mentre il margine industriale, salito al 55% delle vendite, ha messo a segno un miglioramento di 460 punti base rispetto al margine del 50,4% registrato nel 1° trimestre 2021.L' EBITDA adjusted è stato pari a 32 milioni di euro, in crescita del 23,8% rispetto al 1° trimestre 2021, con il margine EBITDA adjustedsalito al 11,3% delle vendite (12,0% prima dell’impatto IFRIC SaaS), in miglioramento di 100 punti base rispetto al 10,3% registrato nel 1° trimestre 2021.Da un punto di vista finanziario,del Gruppo al 31 marzo 2022 è stato pari a 109,1 milioni di euro (68,9 milioni di euro pre-IFRS 16), registrando una leggera crescita rispetto ai 94,0 milioni di euro (52,8 milioni di euro pre-IFRS 16) al 31 dicembre 2021, principalmente dovuta alla normale stagionalità del capitale circolante.