Safilo, buyback per oltre 280 mila euro

Safilo Group

Safilo

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 25 al 27 giugno 2025, complessivamenteal prezzo medio di 0,8705 euro per azione, per unpari aAl 27 giugno, la Società ha acquistato, a partire dall’avvio del Programma, complessive 330.767 azioni ordinarie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 11.330.767 azioni ordinarie Safilo Group, pari a circa il 2,74% delle azioni in circolazione.A Piazza Affari, intanto, si muove al rialzo, che si attesta a 0,928 euro, con un aumento del 2,77%.