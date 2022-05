Uniper, maxi perdita e aumento debito in primo trimestre 2022

Uniper

(Teleborsa) -, società energetica tedesca, ha registrato undi -829 milioni di euro nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022 (731 milioni di euro nel trimestre del 2021). Il calo è principalmente attribuibile al business del gas midstream, in particolare a causa dell'ottimizzazione dello stoccaggio del gas nel segmento Global Commodities. L'si è attestato a -615 milioni di euro, significativamente al di sotto della cifra dell'anno precedente di 594 milioni di euro di utile netto. Laè di circa 3,1 miliardi di euro, principalmente influenzata dalla svalutazione dei propri crediti verso Nord Stream 2 e Unipro, nonché dall'ottimizzazione provvisoria dello stoccaggio del gas."Il motivo principale della nostra perdita nel primo trimestre è che glidel 2022 - ha commentato la CFO Tiina Tuomela - Abbiamo deliberatamente deciso di spostare gli utili per cogliere le opportunità di mercato e creare valore aggiunto. Prelevando meno gas dai nostri impianti di stoccaggio, stiamo anche. Poiché si tratta di uno spostamento degli utili e non di un deficit e sulla base delle nostre ipotesi in merito alla nostra ulteriore performance aziendale, possiamo confermare le nostre previsioni di utili per l'anno finanziario in corso".L'è aumentato significativamente da 324 milioni di euro a 1.984 milioni di euro. Il motivo principale è stato un flusso di cassa operativo negativo in combinazione con misure per migliorare la liquidità nelle attività di gas e diritti di emissione alla fine del 2021, per soddisfare le esigenze di liquidità temporanee. Il flusso di cassa operativo è stato inoltre influenzato negativamente dalle variazioni del capitale circolante, dovute principalmente all'aumento dei prezzi sui mercati delle materie prime e ai minori prelievi dagli impianti di stoccaggio del gas.