M&A in aumento del 33% a livello globale nel primo semestre trainato da record di mega deal

LSEG

(Teleborsa) - L'a livello mondiale ha raggiuntonella, con unrispetto ai livelli dell'anno precedente e il periodo di apertura più intenso per la conclusione di accordi dal 2022, secondo dati di. Il secondo trimestre è aumentato del 3%, superando per la prima volta dal secondo trimestre del 2022 il valore di 1 trilione di dollari USA. In termini di numero di accordi, nella prima metà del 2025 sono stati annunciatirispetto ai livelli dell'anno precedente e il minimo degli ultimi cinque anni.L'attività di M&A per le societàha raggiunto 857,5 miliardi di dollari nella prima metà del 2025, con un aumento del 13%, e rappresenta il primo semestre più intenso per la conclusione di accordi negli Stati Uniti negli ultimi tre anni. Le transazioni concluse negli Stati Uniti hanno rappresentato il 43% dell'M&A complessivo a livello mondiale, in calo rispetto al 51% di un anno fa, e la percentuale più bassa dal 2022. Le transazioni concluse nell'areahanno totalizzato 408,8 miliardi di dollari, con un aumento dell'82% e il periodo più forte per le fusioni e acquisizioni nella regione negli ultimi tre anni. Le operazioni di M&A target inhanno raggiunto un totale di 340,6 miliardi di dollari nella prima metà del 2025, in calo del 4% e al minimo degli ultimi due anni.hanno raggiunto un totale di 606,9 miliardi di dollari nella prima metà del 2025, con un aumento del 78% rispetto ai livelli del 2024, segnando il primo semestre più solido per le mega-operazioni, in termini numerici, dall'inizio delle rilevazioni nel 1980. Il valore delle operazioni di M&A a livello mondiale inferiori a 500 milioni di dollari è stato di 385,4 miliardi di dollari nella prima metà del 2025, stabile in termini di valore e in calo dell'11%, in termini di numero di operazioni, rispetto ai livelli del 2024.Le operazioni concluse nelhanno raggiunto un totale di 347,4 miliardi di dollari nella prima metà del 2025, con un aumento del 28% rispetto ai livelli del 2024 e rappresentando il 18% del valore complessivo. Le operazioni di M&A nelhanno rappresentato il 17% dell'attività del primo semestre del 2025, in aumento del 49%. Le operazioni di M&A nelhanno totalizzato 310,6 miliardi di dollari nel primo semestre del 2025, con un aumento del 19%.Lehanno rappresentato il 21% dell'attività di M&A nel primo semestre del 2025, in calo rispetto al 22% del primo semestre del 2024. Il valore complessivo ha raggiunto i 413,3 miliardi di dollari, con un aumento del 24% rispetto all'anno precedente e il primo semestre più solido per le operazioni di M&A nel settore del private equity negli ultimi due anni. Il primo semestre del 2025 si classifica come il terzo periodo di apertura più ampio per le operazioni di M&A finanziate da private equity dall'inizio delle rilevazioni nel 1980.