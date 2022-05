Campari, analisti promuovono Q1 e aumentano stime 2022

Campari

(Teleborsa) - Glisono concordi nel descrivere ildicome "", anche se mostrano cautela per il resto dell'anno a causa delle pressioni inflazionistiche e del difficile contesto geopolitico. Ieri la società, quotata su Euronext Milan e uno dei maggiori player a livello globale nel settore degli spirit, ha comunicato vendite nette pari a 534,8 milioni (+34,4%) e un utile prima delle imposte di 107 milioni di euro (+65,1%). Dalla call con gli analisti è emerso che l', in vista di importanti aumenti prezzo previsti dal secondo trimestre, può essere quantificato in circadel primo trimestre. Il CFO ha detto che la società potrebbe rivedere la guidance per l'anno in corso dopo il secondo trimestre e che il principale aumento di prezzo delle materie prime cui il gruppo è esposto è il vetro, a causa dei rincari del prezzo del gas.ha incrementato ila 11,90 euro per azione (da 11,70), con una Neutral. Jefferies ha alzato il prezzo obiettivo a 11 euro per azione con giudizio Hold, Kepler Cheuvreux a 11,30 euro per azione, anche se ha ridotto la raccomandazione a Hold.mantiene il giudizio a Buy, con un price target in leggera crescita a 12,5 euro per azione.Gli analisti di Credit Suisse sottolineano che l'aumento dei ricavi e la conferma della guidance sui margini "rappresentano"; inoltre, hanno incrementato le loro stime su vendite organiche e EBIT per l'intero anno grazie alla forza dei trend emersi nel primo trimestre e dai benefici attesi nel resto dell'anno dagli aggiornamenti dei prezzi. "Campari ha sfruttato con successo la pandemia orientando i suoi marchi verso il canale off-trade, che sta rimanendo nella maggior parte dei suoi principali mercati in cui sta riaprendo l'on-trade", viene sottolineato.Gli analisti di Equita evidenziano il "", dalla quale è emerso che gli acquisti anticipati sono attesi riassorbirsi nei prossimi trimestri e che il secondo trimestre è partito bene (stimano volumi in leggera crescita YoY). Hannosu fatturato/EBIT/utile FY22 del 4/3% grazie a forex (ora +4%), mentre le stime organiche sono rimaste sostanzialmente invariate (fatturato organico +10,5% YoY o +33% su 2019, EBIT margin piatto su base annua).