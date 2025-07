Stellantis, Equita abbassa TP: fattori per lo più esogeni portano a tagliare stime

Equita

Stellantis

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-5%) ilsu, colosso italo-francese dell'automotive, confermando la". Gli analisti scrivono che, a seguito dei deludenti risultati del 2H24 e della probabile altrettanto debole performance del 1H25, il titolo è stato fortemente penalizzato. Ildovrebbe favorire la ripresa più evidente a partire dal 4Q25 e laaccelererà le necessarie scelte strategiche.Tuttavia, rimangono ancora diverse criticità, principalmente esogene, che portano Equita ad una(nel 2025-26 in media adj. EBIT -26%, adj. net profit -29% e FCF -1,8bn) e del target.Vengono citati:che causano costi aggiuntivi per 1-1,5bn (nel FY25) e che possono avere un impatto indiretto negativo su prezzi e volumi di mercato;, principalmente la debolezza del USD, con effetto negativo di oltre 1bn a livello di adj. EBIT; concorrenza cinese, che in Europa sta continuamente guadagnando quote di mercato; pressione sui prezzi iniziata nel 2Q24 dopo 3 anni incredibilmente positivi e che si ritiene continui, venendo solo parzialmente compensata dall'effetto mix positivo per il lancio dei nuovi modelli.