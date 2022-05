ANIMA holding ha concluso il programma di acquisto di azioni proprie

ANIMA Holding

principale asset manager indipendente

(Teleborsa) -ha reso noto che in data 5 maggio 2022 si èavviato il 1° marzo 2022 sulla base della delibera assembleare del 31 marzo 2021.Il Gruppo ha comunicato inoltre di aver acquistato, tra il 1° marzo 2022 e il 5 maggio 2022 complessivamente 6.206.000 azioni proprie pari all'1,79% del capitale sociale ad un prezzo medio di 4,0283 euro, per un controvalore pari a 24.999.576,61 euro.Dal 2 al 5 maggio 2022, ANIMA Holding ha acquistato complessivamente 310.572 azioni ordinarie al prezzo medio di 4,5620 euro, per un controvalore pari a 1.443.071,86 euro.Al 6 maggio, la Società detiene 6.554.425 azioni proprie pari all’1,89% del capitale sociale.Intanto, a Milano, ilsi attesta a 4,304 euro, con un calo dell'1,56%.