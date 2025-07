Italmobiliare, buyback per oltre 140 mila euro

Italmobiliare

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato il 30 giugno 2025 , dal 3 al 7 luglio2025 sono statecomplessivamente, pari allo 0,012% del capitale, a un prezzo medio di euro 27,24 per azione, e per unpari a euroAl 7 luglio, a seguito delle operazioni effettuate, la holding di partecipazioni ha in portafoglio 222.270 azioni proprie, pari allo 0,523% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,92%.