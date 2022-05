Buzzi Unicem, ricavi salgono a 800 milioni di euro in 1° trimestre 2022

Buzzi Unicem

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, calcestruzzo e aggregati naturali, ha chiuso il primo trimestre del 2022pari a 800 milioni di euro, in aumento del 17,2% rispetto ai 683 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. Lesono state in aumento del 2,9% nel settore cemento e del 6% nel settore calcestruzzo preconfezionato. L'andamento deiè stato favorevole in Europa Centrale, Europa Orientale (Polonia e Repubblica Ceca) e in Stati Uniti, mentre l'Italia ha mostrato un rallentamento.Il gruppo ha registrato una diminuzione delle vendite ine soprattutto in, con la sospensione dell'attività produttiva e commerciale da fine febbraio, a causa del conflitto. Isono risultati in deciso aumento in tutti i mercati di presenza, al fine di compensare l'inflazione delle materie prime e dei fattori energetici.Laa fine periodo, che comprende anche le attività finanziarie a lungo termine, risulta positiva e ammonta a 28,4 milioni, contro i 235,5 milioni di fine 2021. Nel primo trimestre sono stati destinati circa 123 milioni all'sul mercato e sostenute spese in conto capitale pari a complessivi 61,9 milioni (46,2 milioni il corrispondente valore nel 2021). L’iè passato da 16,8 milioni a fine 2021 a 237,9 milioni al 31 marzo 2022.