Cambio euro-dollaro, SACE: "Verso la parità entro la fine del 2022"

(Teleborsa) - "A partire dallo scorso autunno, il tasso di cambio euro-dollaro ha avviato una fase ribassista a fronte delle prospettive di normalizzazione della politica monetaria degli Stati Uniti rispetto a un orientamento ancora accomodante della Banca centrale europea. Nei primi due mesi del 2022 il cambio oscillava attorno a quota 1,13 dollari per euro, in calo rispetto alla media di 1,18 registrata nel corso dell'anno precedente. Con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio, stiamo assistendo a un'accelerazione di questa fase, con il tasso che è arrivato a toccare quota 1,05 (ai minimi dal 2016), perdendo circa il 7% dallo scoppio del conflitto. Alla luce di queste considerazioni, riteniamo che nei prossimi mesi potremmo assistere a un, per la prima volta dal 2003". Queste lePer Sace isono molteplici. In primis, – si legge nel report – lasi è ulteriormente ampliata negli ultimi mesi. Lo scorso marzo la Fed ha iniziato il primo rialzo (di 7 previsti nel corso del 2022) e, secondo le attese dei mercati finanziari, il federal fund rate salirebbe oltre il 2,5% entro la fine dell'anno, implicando un atteggiamento restrittivo. Ciò – evidenzia Sace – si inserisce peraltro in un contesto di fine del piano di acquisti di attività finanziarie, a cui si accompagnerà anche la graduale riduzione dei reinvestimenti dei titoli giunti a scadenza, determinando quindi un ridimensionamento del bilancio. Di contro, la Bce non ha annunciato aumenti dei tassi di interesse ma ha avviato la riduzione degli acquisti di titoli mantenendo però il reinvestimento almeno alla fine del 2024. Nonostante i mercati finanziari abbiano iniziato a prezzare 1 o 2 rialzi anche in Eurozona già a partire da luglio, l'incremento potrebbe essere di entità minore e avverrebbe a un ritmo molto più graduale. Tale divergenza riflette un contesto macroeconomico differente: negli Usa le pressioni inflazionistiche sono diffuse ai vari settori dell'economia e dipendono non solo dalle criticità dell'offerta bensì anche da solide condizioni della domanda e del mercato del lavoro; di contro, nell'Eurozona l'inflazione core – ossia depurata dalle componenti più volatili come energia e generi alimentari – si mantiene ancora su livelli relativamente più contenuti (sebbene su un trend crescente). Ciò si riflette quindi sulle aspettative di inflazione (su livelli oltre l'obiettivo per la Fed, mentre pressoché in linea per la Bce) e sul differenziale di rendimento tra i Titoli di Stato americani e tedeschi, determinando une quindi l'apprezzamento del dollaro.A ciò – viene sottolineato nel focus – si aggiunge anche ila causa della, verso la quale i paesi europei sono maggiormente esposti sia per la vicinanza geografica sia per la dipendenza di energia e input produttivi strategici. In un contesto di elevata incertezza (senza trascurare l'impatto dei lockdown in corso in Cina contro il Covid-19),(mentre il prezzo dell'oro sta calando). La valuta americana – conclude l'Ufficio Studi Sace – si è apprezzata, infatti, non solo verso l'euro bensì verso un paniere di valute, grazie alla sua capacità di assolvere le tre funzioni cruciali di una moneta globale, ossia mezzo di pagamento nelle transazioni commerciali internazionali, strumento di regolamento nei mercati finanziari (molte materie prime sono quotate in dollari) e riserva di valore detenuta dalle altre Banche centrali.