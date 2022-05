Cairo Communication, perdita primo trimestre si riduce a 2,9 milioni

Cairo Communication

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2022, il gruppoha conseguitolordi pari a 253,6 milioni (246,8 milioni nel 2021), un ebitda a 14,6 milioni (13,8 milioni nel 2021), unper 3,8 milioni (-5,4 milioni nel 2021) e unadi 2,9 milioni che si riduce rispetto al rosso di 3,9 milioni nel 2021.Al 31 marzo laè pari a 70,7 milioni, con un miglioramento di 33,7 milioni rispetto fine 2021.In considerazione delle azioni già messe in atto e di quelle previste, in assenza di un peggioramento delle condizioni sanitarie e/o delle conseguenze riconducibili alla prosecuzione dele/o della dinamica dei costi, il gruppo ritiene che "sia possibile porsi l'obiettivo di confermare nel 2022 margini (ebitda) in linea con quelli realizzati nel 2021 ed un conseguente ulteriore miglioramento della posizione finanziaria netta rispetto a fine 2021".