UE, pernottamenti prenotati online in solida crescita nel primo trimestre

(Teleborsa) - Neldel 2025, gli ospiti hanno trascorso 129,6 milioni dinell'Unione europea (UE), prenotati tramite. Lo comunica l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat). Il 2025 si presenta promettente, con un aumento del numero totale di pernottamenti del 4,8% rispetto al 2024 e addirittura del 34,5% rispetto al 2023.I pernottamenti in alloggi per soggiorni brevi sono aumentati del 16,3% a gennaio 2025 e dell'11,6% a febbraio rispetto agli stessi mesi del 2024. D'altra parte, i dati mostrano un calo dell'8,6% a marzo di quest'anno rispetto a marzo 2024, dovuto principalmente alle, che si sono svolte ad aprile di quest'anno e a marzo dell'anno scorso. Gli ottimi risultati nei primi due mesi hanno contribuito a compensare il calo stagionale osservato a marzo.Le regioni più gettonate per gli alloggi in affitto a breve termine prenotati tramite piattaforme online nell'ultimo trimestre del 2024 sono state l'(8,7 milioni di notti) e le(7,6 milioni) in Spagna e l'in Francia (7,2 milioni).Nello stesso trimestre, tra le prime 20 regioni, 5 si trovavano in Spagna e altre 5 in, 4 in Francia, 2 in Portogallo e 1 regione ciascuna in Ungheria, Polonia, Grecia e Austria.