Target, trimestrale deludente: aumento costi erode i margini

Target

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore della grande distribuzione, ha registrato undi 25,2 miliardi di dollari nel, in crescita del 4% rispetto allo scorso anno e superiore ai 24,5 miliardi attesi dal mercato (secondo dati Refinitiv). Ilè stato del 25,7%, rispetto al 30% dello stesso periodo del 2020; il calo riflette svalutazioni delle scorte e azioni intraprese per affrontare vendite inferiori al previsto in categorie discrezionali, nonché costi relativi al trasporto, interruzioni della catena di approvvigionamento e aumento della retribuzione e dell'organico dei centri distributivi. L'è stato di 2,19 dollari, in calo del 40,7% rispetto ai 3,69 dollari nel 2021 e di gran lunga inferiore ai 3,07 attesi.Lesono cresciute del 3,3% nel primo trimestre, riflettendo una crescita delle vendite comparabilidel 3,4% (in aggiunta alla crescita del 18% dell'anno scorso) e una crescita delle venditecomparabili del 3,2% (dopo la crescita del 50,2% dello scorso anno). La crescita delle visite è stata del 3,9%."Durante tutto il trimestre, abbiamo dovuto affrontare, guidati da una serie di fattori, con conseguente redditività che è arrivata ben al di sotto delle nostre aspettative e ben al di sotto di dove prevediamo di operare nel tempo - ha commentato il- Nonostante queste sfide a breve termine, il nostro team rimane dedicato ai nostri clienti, dandoci fiducia continua nella nostra crescita finanziaria a lungo termine, con una crescita dei ricavi mid-single digit e un margine operativo dell'8% o superiore nel tempo".Targetche i margini operativi annuali saranno di circa il 6%, rispetto a una previsione precedente dell'8% o superiore e ha affermato che l'aumento delle spese di carburante e trasporto aggiungerà quasi 1 miliardo di dollari in più rispetto a quanto inizialmente previsto nei costi annuali.