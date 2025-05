Nvidia in rialzo grazie alla trimestrale

Nvidia

(Teleborsa) - Brillante rialzo perche lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,17%, dopo che il colosso dei chip ha alzato il velo sulla trimestrale risultata superiore alle aspettative.Il primo trimestre dell'anno fiscale 2026, terminato il 27 aprile 2025, si è chiuso con un fatturato di 44,1 miliardi di dollari, in crescita del 12% rispetto al trimestre precedente e del 69% rispetto all'anno precedente. Il dato è superiore ai 43,3 miliardi di dollari attesi dal mercato.Ilè stato di 39,1 miliardi di dollari, in crescita del 10% rispetto al trimestre precedente e del 73% rispetto all'anno precedente. Il fatturatoha raggiunto la cifra record di 3,8 miliardi di dollari, in crescita del 48% rispetto al trimestre precedente e del 42% rispetto all'anno precedente. Il fatturatoè stato di 567 milioni di dollari, in calo dell'1% rispetto al trimestre precedente e in crescita del 72% rispetto all'anno precedente."Il nostro rivoluzionario supercomputer di intelligenza artificiale Blackwell NVL72, una "macchina pensante" progettata per il ragionamento, è ora in produzione su larga scala presso produttori di sistemi e fornitori di servizi cloud - ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO - La domanda globale per l'infrastruttura di intelligenza artificiale di Nvidia è incredibilmente forte. La generazione di token di inferenza AI è decuplicata in un solo anno e, con la diffusione degli agenti di intelligenza artificiale, la domanda di elaborazione AI accelererà. I paesi di tutto il mondo stanno riconoscendo l'intelligenza artificiale come un'infrastruttura essenziale, proprio come l'elettricità e Internet, e Nvidia è al centro di questa profonda trasformazione".Nvidia pagherà il suo prossimo dividendo trimestrale in contanti di 0,01 dollari per azione il 3 luglio 2025 a tutti gli azionisti registrati all'11 giugno 2025.Ledell'anno fiscale 2026 sono le seguenti: il fatturato previsto è di 45 miliardi di dollari, con una tolleranza del 2%. Questa previsione riflette una perdita di fatturato nel primo semestre di circa 8 miliardi di dollari dovuta alle recenti limitazioni al controllo delle esportazioni; i margini lordi reported e rettificati dovrebbero attestarsi rispettivamente al 71,8% e al 72%, con una tolleranza di 50 punti base. L'azienda continua a lavorare per raggiungere margini lordi nella fascia media del 70% entro la fine dell'anno.