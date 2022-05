Ferragamo, informativa sull'acquisto di azioni proprie

Salvatore Ferragamo

Ferragamo

(Teleborsa) - Con riferimento al programma di acquisto di azioni ordinarie proprie deliberato dall'Assemblea degli Azionisti lo scorso 12 aprile 2022, il cui avvio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in pari data,ha comunicato di aver, dall'11 al 13 maggio 2022, complessivamente, pari allo 0,14% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 14,7206 euro per azione, per unpari aAl 19 maggio, a seguito degli acquisti comunicati, la maison del lusso detiene 1.920.400 azioni ordinarie proprie, pari all’1,14% del capitale sociale.Ferragamo ha inoltre precisato che per effetto dei suddetti acquisti le azioni proprie della Società sono passate da n. 1.687.900 di cui alla record date (1° aprile 2022) dell’Assemblea dei soci tenutasi in data 12 aprile 2022 a n. 1.920.400 e, pertanto, tenuto anche conto degli acquisti che potranno essere effettuati nei prossimi giorni, il dividendo lordo di 0,34 euro sarà distribuito alle azioni in circolazione alla data di stacco cedola, ovvero il 23 maggio 2022 (anziché alle n. 167.102.100 azioni menzionate nella delibera assembleare adottata lo scorso 12 aprile).Nel frattempo, sul listino milanese, peggiora la performance di, con un ribasso dello 0,45%, portandosi a 15,63 euro.