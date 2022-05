Lindbergh, riorganizzazione con passaggio asset tecnologici a capogruppo

Lindbergh

(Teleborsa) - Il CdA di, gruppo quotato da dicembre 2021 su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha, con lo scopo di razionalizzare e semplificare le attività amministrative e organizzative. La riorganizzazione riguarda l'emittente Lindbergh S.p.A. e la società Lindteq S.r.l., controllata al 95% da Lindbergh S.p.A., che detiene gli, in particolare la piattaforma tecnologica T-Linq utilizzata dai tecnici fruitori delle prestazioni, attraverso la quale vengono erogati i servizi in Italia e in Francia.L'operazione di riorganizzazione prevede che tutti gli asset tecnologici di Lindteq venganoS.p.A. attraverso unadel valore di 1.200.000 euro, da effettuarsi entro il 31 maggio 2022. La valorizzazione è stata fatta sulla base delle evidenze contabili di Lindteq S.r.l. e rispecchia il valore dei singoli asset, spiega una nota. È prevista poi la messa in liquidazione volontaria della controllata Lindteq S.r.l. entro il 30 giugno 2022. L'operazionein quanto tutti i crediti e debiti infragruppo saranno compensati per arrivare ad una successiva messa in liquidazione di Lindteq, senza effetti economico finanziari.