Compagnia: nel 2024 ridotte le perdite, valore della produzione raggiunge 59,5 milioni

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) - Nel 2024ha registrato unpari a, in crescita di euro 6,6 milioni rispetto al 2023 (+12,6%). L’del Gruppo è risultata pari a 145 mila rispetto ad euro -2,2 milioni dell’anno 2023, con unpari al 0,2% rispetto al -4,2% del 2023, mentre l’si è attestato a -2,3 milioni rispetto ai -7 milioni del 2023, con unpari al -3,8% rispetto a -13,2% del 2023.Laè stata pari a euro 2,1 milioni contro una perdita netta pari ad euro 14,9 milioni del 2023.Al 31 dicembre 2024 ladel Gruppo era negativa per euro 10,0 milioni rispetto ad euro 10,3 milioni al 31 dicembre 2023. Il Patrimonio Netto è pari a(3,6 milioni di euro nel 2023)."I risultati approvati oggi testimoniano la capacità del nostro Gruppo di reagire con determinazione in un contesto economico complesso e in costante evoluzione - ha dichiarato, Presidente e CEO di Compagnia dei Caraibi -. La recente riorganizzazione societaria – che ha comportato la cessione di partecipazioni non più strategiche e la definizione degli accordi con i venditori di Elephant Gin GmbH – ha rappresentato un passaggio essenziale per rifocalizzare la visione strategica del Gruppo. Parallelamente, la riorganizzazione interna, condotta anche attraverso una razionalizzazione dell’organico, è stata una scelta difficile ma necessaria per garantire sostenibilità, efficienza e solidità nel lungo periodo".