(Teleborsa) - Glidella Banca centrale europea (BCE) sono praticamente sicuri, in quanto la lotta contro l'inflazione elevata deve avere la priorità nelle attività di Francoforte, secondo quanto affermato da, governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della BCE. "Se guardiamo alla dichiarazione della presidente Lagarde di questa mattina,", ha detto durante un evento del World Economic Forum."Sulla base delle attuali prospettive, è probabile che saremo in grado die", ha infatti affermato Christine Lagarde in un post sul sito web della Banca centrale europea, in cui ha parlato della normalizzazione della politica monetaria all'interno dell'Eurozona.Il banchiere ha affermato che l'inflazione non è solo alta, quasi quattro volte l'obiettivo del 2% della BCE, ma sta diventando sempre più ampia. "Questo è il motivo per cui dobbiamo normalizzare la politica monetaria - ha detto nel suo intervento - Vorrei minimizzare l'idea di un compromesso a breve termine tra inflazione e crescita."."Per questo occorre agire e vi è un consenso crescente nel consiglio a procedere su questa strada e il nostro impegno è a riportare l'inflazione al nostro target del 2% entro il 2024", ha sottolineato. "La BCE raggiungerà questo scopo tramite", ha aggiunto, evidenziando che non si aspetta che l'eurozona subisca una recessione in quanto l'economia sta mostrando molta resilienza.