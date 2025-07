BCE, Lagarde: faremo tutto il necessario per assicurarci che inflazione rimanga al 2%

(Teleborsa) - "La nostra determinazione, il nostro impegno, il nostro dovere è mantenere la stabilità dei prezzi - e la stabilità dei prezzi si aggira intorno al 2% di inflazione., l'inflazione è misurata al 2% e continueremo a farlo". Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (BCE),, in un'intervista all'emittente tedesca Ard."Siamo impegnati a raggiungere l'obiettivo del 2% e- per usare una formula molto famosa -- ha affermato - Al momento siamo circondati da molta incertezza, molta imprevedibilità, ma sul fronte dei prezzi saremo certi e stabili". A una domanda sul percorso dei tassi, Lagarde ha ribadito le recenti dichiarazioni: "Siamo in una buona posizione ora".Lagarde ha detto che "i leader politici, i banchieri centrali, devono impegnarsi per rendere la nostra economia più produttiva e più efficiente", prima che l'euro possa diventare la principale valuta globale. "Il valore di una valuta come l', ad esempio, dipenderà molto dalla forza della nostra economia, e", ha sottolineato.