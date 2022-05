VMware vola in borsa su interessamento di Broadcom

VMware

Broadcom

(Teleborsa) -, provider statunitense di servizi cloud, è indopo le indiscrezioni di un interessamento da parte di, multinazionale statunitense attiva nel settore dei semiconduttori e che sta cercando di diversificare il proprio business., con le discussioni che sono in corso e che potrebbero anche non portare a un accordo, secondo quanto hanno riferito a Bloomberg alcune persone a conoscenza della questione.VMware è stata scorporata daa novembre 2021, con il colosso dell'informatica che ha affermato che lo spin-off le avrebbe fornito "maggiore libertà di eseguire la sua strategia multi-cloud, una struttura del capitale semplificata e una governance modello, oltre che ulteriore flessibilità operativa e finanziaria". L'acquisizione diversificherebbe ulteriormente l'attività di Broadcom, dai semiconduttori ai software, dopo l'acquisizione da 19 miliardi di dollari dinel 2018 e l'acquisto da 11 miliardi dellanel 2019."Gli investitori sono sempre più concentrati sull', soprattutto data la recente compressione delle valutazioni delle aziende di software - hanno scritto gli analisti di Wells Fargo - L'acquisizione di VMware sarebbe considerata strategica; coerente con l'attenzione di Broadcom sulla costruzione di una strategia focalizzata sui software per le infrastrutture aziendali". "L'acquisizione VMware triplicherebbe le dimensioni del segmento software di Broadcom, oltre a portare il mix software complessivo vicino al 50% per la società combinata", hanno scritto gli analisti di Bernstein.Ottima la performance di, che si attesta a 114,7 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 115,9 e successiva a 119,4. Supporto a 112,5. Peggiora la performance di, con un, portandosi a 522,6. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 516,2 e successiva 509,9. Resistenza a 526,9.