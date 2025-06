Broadcom sotto pressione nonostante trimestrale e guidance

Broadcom

(Teleborsa) - Si muove in calo il titoloche sta segnando una discesa del 2,40%.L’azienda di semiconduttori e software ha chiuso il secondo trimestre conpari a 1,58 dollari contro gli 1,57 dollari stimati dagli analisti. Ilsi è attestato a 15 miliardi contro i 14,95 miliardi indicati dal consensus., Broadcom vede un fatturato di 15,8 miliardi sopra i 15,7 attesi dal mercato.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 256,6 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 249,6. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 263,5.