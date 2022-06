Prysmian, Goldman Sachs aumenta stime e target price

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha alzato a(da 40 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, confermando ilsul titolo a "". La banca d'affari ha aumentato le previsioni sull'EBITDA Adjusted per il 2022/23 a seguito di un primo trimestre migliore del previsto e dei recenti nuovi annunci "Mentre Prysmian ha migliorato le indicazioni sull'EBITDA Adjusted nella parte alta del range 1.010-1.080 milioni di euro - si legge nella ricerca -del range e prevediamo un nuovo aumento nel secondo trimestre, guidato da: forte visibilità sui progetti supportata da un ampio backlog con più conversioni in ricavi nel 2° semestre; continui miglioramenti sequenziali nelle telecomunicazioni".La raccomandazione Buy è confermata anche perché Goldman Sachs continua a prevedere che i(circa il 20% dell'EBITDA 2021) "supereranno materialmente le altre aree esposte a capex nel settore, spinti dall'come parte degli sforzi per una maggiore indipendenza energetica dopo l'invasione russa dell'Ucraina".In una giornata contraddistinta dalla debolezza, è buona la performance di, che si attesta a 29,64 euro per azione con un. Il titolo risulta uno dei migliori del FTSE MIB. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,01 e successiva a 30,69. Supporto a 29,33.