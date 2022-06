Eventi e scadenze del 10 giugno 2022

BPER

(Teleborsa) -17° Meeting di Ottawa Group sugli indici dei prezzi al consumo - Banca d'Italia e Istat ospitano, a Roma, il 17° Meeting del Gruppo di Ottawa sugli indici dei prezzi. L'Ottawa Group è un gruppo di esperti costituito sulla base degli indirizzi della Commissione statistica delle Nazioni Unite. I lavori saranno aperti da Luigi Federico Signorini, Direttore Generale della Banca d'ItaliaSalone Internazionale del Mobile - Milano - La 60esima edizione del Salone del Mobile di Milano che si svolge a Fiera Milano Rho è considerata la più grande manifestazione mondiale del Mobile, appuntamento importantissimo per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredamento. Palcoscenico internazionale della creatività e forum degli addetti ai lavori con circa 2000 espositori e migliaia di prodotti esposti. In media, ogni anno, ci sono oltre 370.000 presenze da 188 PaesiConsiglio dell'UE - Consiglio Competitività - I ministri della competitività dell'UE discuteranno di Ecosistemi industriali strategici, Normativa europea sui chip, Direttiva sul credito ai consumatori e Ricerca e spazioEuropean Electricity Regulatory Forum - Il meeting di quest'anno si terrà a Roma concentrandosi sul commercio transfrontaliero di energia elettrica, la scarsa capacità di interconnessione e come organizzare i mercati per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e facilitare l'integrazione dell'elettricità rinnovabile.Consiglio dell'UE - Consiglio Giustizia e affari interni - I ministri dell'UE discuteranno di Cooperazione giudiziaria, Criminalità ambientale, Lotta contro l'impunità in Ucraina, Diritti fondamentali, Spazio Schengen, Cooperazione di polizia e Asilo e migrazioneBanca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breveTesoro - Asta BOT- Appuntamento: Presentazione Piano industriale 2022-2025