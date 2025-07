Invitalia emetterà nuovi bond a tasso fisso con riacquisto obbligazioni 2022

(Teleborsa) -, società pubblica controllata dal MEF che spesso interviene per sostenere aziende italiane in difficoltà, ha annunciato l', con data di emissione e regolamento prevista intorno al 18 luglio 2025. La società intende emettere le nuove obbligazioni sulla base di un prospetto che si prevede sarà pubblicato intorno al 16 luglio 2025.Inoltre, la società invita separatamente ciascun portatore delle obbligazioni denominate "€350,000,000 5.25 per cent. Notes due 14 November 2025" a presentare tutte lein loro possesso per l'da parte della società.L'offerta viene effettuata nell'ambito della strategia di liability management della società volta a, con la possibilità di migliorare la gestione della liquidità.Ledalla società ai sensi dell'offertae non saranno riemesse o rivendute.