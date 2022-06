SCM SIM, dual listing sulla Borsa di Francoforte

Solutions Capital Management SIM

(Teleborsa) -(SCM SIM), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato che. Le azioni di SCM SIM saranno quotate nel segmento open market "Quotation Board", con lo stesso codice ISIN dell'Euronext Growth Milan "IT0005200248" e ticker "SCM". La società ha avuto come advisor dell'operazione Renell Bank che ha seguito le varie fasi del processo di quotazione.La presenza sul listino tedesco, si legge in una nota, "interessati al settore della consulenza finanziaria e alle tematiche del wealth management, in una realtà operante sul mercato italiano, considerato particolarmente interessante in questa fase di evoluzione europea"."Siamo orgogliosi di questa operazione, che conferma lo spirito innovativo che caratterizza dalle origini SCM - ha commentato l'AD- Stiamo sviluppando unache possano accelerare la nostra crescita e facilitare la nostra evoluzione".