Digital Value sale al 70% di T.T. TECNOSISTEMI

Digital Value

(Teleborsa) -, operatore di riferimento in Italia nel settore ICT per il segmento pubblico e privato, ha incrementato la propria partecipazione al 70% del capitale di T.T. TECNOSISTEMI (TTT) attraverso l’acquisto di un ulteriore 19%.L’acquisto - spiega una nota - è avvenuto attraverso l’esercizio dell’opzione call definita nell’accordo di compravendita perfezionato il 4 novembre 2021 ed oggetto di comunicato stampa in medesima data, a fronte di unpari a 3.931 migliaia.TTT è una Società Benefit attiva nel settore delle tecnologie e servizi ICT dal 1984, particolarmente focalizzata nell’Italia Centrale (Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Marche) con un organico di oltre 100 persone e una base clienti rappresentata in prevalenza da imprese di grandi dimensioni e small medium business nei settori Moda & Tessile, Sanità, Utilities, GDO e Manifatturiero.