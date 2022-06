Oracle, trimestrale sopra le attese grazie a crescita del cloud

Oracle

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel settore informatico, ha registratopari a 11,8 miliardi di dollari nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 31 maggio 2022), in aumento del +5% su base annua (+10% a valuta costante). I ricavi dei servizi cloud e del supporto alle licenze sono aumentati del +3% (del +7% a valuta costante) a 7,6 miliardi di dollari. I ricavi delle licenze cloud e on-premise sono aumentati del +18% (del +25% a valuta costante) a 2,5 miliardi di dollari. L'non-GAAP è stato di 5,6 miliardi di dollari (+3%, +8% a valuta costante), mentre l'non-GAAP è stato di 1,54 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,37 dollari su ricavi per 11,66 miliardi di dollari."Anche in questo trimestre abbiamo continuato a migliorare i nostri risultati globali, con una crescita del fatturato totale del +10% a valuta costante - ha detto la- Questi aumenti costanti del tasso di crescita del fatturato trimestrale tipicamente sono stati trainati dalle nostre applicazioni leader sul mercato, cloud Fusion e NetSuite. Ma in questo quarto trimestre abbiamo registrato anche un, che è cresciuto del +39% a valuta costante. Riteniamo che questo picco dei ricavi indichi che il nostro IaaS è entrato in una fase di iper-crescita".