Indel B avvia un programma di acquisto azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 21 giugno 2022 ha deliberato di dare avvio all’, in esecuzione e secondo i termini e condizioni previsti dalla delibera dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 maggio 2022, previa revoca per la parte non eseguita della precedente delibera di acquisto azioni proprie, al fine di:• implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati;• dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società;• utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall’attività caratteristiche della Società;• contenere movimenti anomali delle quotazioni e regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a sostegno della liquidità del titolo e dell’efficienza del mercato.L’autorizzazione è concessa per l’acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad unpari ae per uncomplessivo dio all’eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro-tempore vigente.L’autorizzazione ha laprevista dia far data dal 27 maggio 2022, mentre la disposizione delle stesse azioni non è sottoposta a limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità nell’interesse della Società.Al 21 giugno, Indel B detiene 184.417 azioni proprie in portafoglio, pari al 3,16% del capitale sociale.