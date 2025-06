Indel B acquisice il 100% di Indel Webasto Marine: operazione da 23,41 milioni di euro

Indel B

(Teleborsa) -, società quotata all’Euronext Milan di Borsa Italiana a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento per i settori Automotive, Hospitality e Leisure time, ha fatto sapere di aver perfezionato l’di, di cui possedeva già una partecipazione pari al 50%. L’operazione porta Indel B a detenere il 100% della IWM, grazie all’acquisto della partecipazione detenuta daIl corrispettivo complessivo dell’operazione è pari a, calcolato sulla base di un multiplo pari a circa sette volte l’EBITDA 2024 della società, aggiustato per la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2024.Il pagamento del corrispettivo è stato effettuato, in unica soluzione, in data odierna, tramite bonifico bancario.