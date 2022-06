USA, deficit partite correnti 1° trimestre in netta crescita

(Teleborsa) - Aumenta in modo significativo e oltre le attese il. Il disavanzo si porta arispetto ai 224,8 miliardi precedenti (-217,9 miliardi la prima lettura). Il dato è comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio statunitense. Leerano per un deficit pari a 273,5 miliardi di dollari.Il disavanzo del primo trimestre è stato il 4,8% del prodotto interno lordo in dollari correnti, rispetto al 3,7% del quarto trimestre 2021. L'allargamento di 66,6 miliardi del disavanzo delle partite correnti ha riflettutoLedi beni e servizi e il reddito ricevuto da residenti stranieri sono aumentati di 25,7 miliardi di dollari a 1,03 trilioni di dollari nel primo trimestre. Ledi beni e servizi da e il reddito pagato a residenti stranieri sono aumentati di 92,3 miliardi di dollari a 1,32 trilioni di dollari.