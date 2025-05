USA, stima GDPNow della Fed di Atlanta: PIL a +3,8% nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Ladella Fed di Atlanta per la(tasso annuo destagionalizzato) nel secondo trimestre del 2025 è delal 30 maggio, in aumento rispetto al 2,2% del 27 maggio.Il tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale è un indicatore chiave dell'attività economica, ma la. Il modello di previsione GDPNow fornisce una "previsione immediata" della stima ufficiale prima della sua pubblicazione, stimando la crescita del PIL utilizzando una metodologia simile a quella utilizzata dal Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti.PILNow non è una previsione ufficiale della Fed di Atlanta. Piuttosto, è da considerarsi unadella crescita del PIL reale basata sui dati economici disponibili per il trimestre in corso.Dopo i recenti comunicati dell'US Census Bureau e dell'US Bureau of Economic Analysis, la previsione a breve termine delalla crescita del PIL reale del secondo trimestre è aumentata da -0,64 punti percentuali a 1,45 punti percentuali, mentre le previsioni a breve termine della crescita della spesa per consumi personali reali del secondo trimestre e della crescita degli investimenti privati ??interni lordi reali del secondo trimestre sono diminuite rispettivamente dal 3,7% e dallo -0,2% al 3,3% e all'-1,4%.