(Teleborsa) - Sale anche a maggio l'inflazione in Giappone. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una variazione pari a +2,5% su anno come ad aprile. Le stime degli analisti erano per un aumento dell'1,5%.Il dato su base mensile evidenzia un aumento dello 0,2%.Il dato core, che esclude la componente alimentare, registra un +2,1% a livello tendenziale, oltre il tetto del 2% stabilito dall'istituto guidato da