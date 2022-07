Borse europee volatili. Nuovo balzo dell'inflazione a giugno

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - La volatilità continua a farla da padrone sui mercati azionari europei che arrivano al traguardo di metà seduta in calo, dopo un avvio in deciso ribasso ed un successivo passaggio in territorio positivo.A pesare sul sentiment in generale degli investitori contribuiscono i timori di undi fronte ad uno scenario di corsa al rialzo dei tassi di interesse ed inasprimento delle politiche monetarie delle banche centrali, per cercare di fermare la galoppante inflazione. I timori di recessione hanno fatto archiviare a Wall Street il peggior primo semestre dal 1970, mentre alle borse europee dal 2008.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,27%, nel giorno in cui il dato sull'inflazione europea ha mostrato a giugno una ulteriore accelerazione dei prezzi, segnando un nuovo record dall'introduzione della moneta unica. L'è in calo (-0,92%) e si attesta su 1.789,7 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,25%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,80% a quota +190 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,24%.senza slancio, che negozia con un -0,1%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,23%, eè stabile, riportando un moderato +0,01%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.266 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 23.285 punti, sui livelli della vigilia. Poco sotto la parità il(-0,21%); senza direzione il(+0,07%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,87%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,52%.In luce, con un ampio progresso dell'1,82%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,07%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,77%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,59%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,49%.di Milano,(+3,38%),(+2,05%),(+1,82%) e(+1,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,29%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,03%.Scende, con un ribasso del 2,77%.Crolla, con una flessione del 2,38%.Tra i dati01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)01:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 13 punti; preced. 14 punti)02:30: PMI manifatturiero (atteso 52,7 punti; preced. 53,3 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 54,6 punti)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,4%; preced. 8,1%).