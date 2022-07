IVS Group, perfezionata la Business Combination con Liomatic e GeSA

IVS Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della distribuzione automatica (vending) di bevande e snack, ha, nell'ambito degli accordi di Business Combination già annunciati tra fine 2021 e inizio 2022 . Dalla aggregazione tra IVS, Liomatic e GeSA, nascerà un gruppo con una rafforzata leadership in Italia e progetti di ulteriore crescita anche in altre nazioni europee, con un fatturato pro forma 2021 di circa 552 milioni di euro.Ilper le partecipazioni acquisite è pari a circa 192 milioni di euro (salvo aggiustamenti per la posizione finanziaria netta al closing), finanziato mediante i proventi dell'aumento di capitale da circa 186 milioni di euro completato a giugno 2022 e altre disponibilità di cassa. Gli azionisti di Liomatic e GeSA hannooltre il 70% del prezzo, divenendo azionisti di IVS Partecipazioni."Ladel nuovo gruppo favoriranno la qualità del servizio a milioni di consumatori giornalieri, l'efficienza logistica e l'innovazione di prodotti e processi, contribuendo a rappresentare l'eccellenza italiana nel settore food & beverage, in modo particolare nella filiera del caffè espresso", evidenzia una nota.