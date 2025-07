Eni, Descalzi incontra il Primo Ministro della Malesia Anwar Ibrahim

(Teleborsa) - L’Amministratore Delegato di Eni,, ha incontrato stamattina a Roma il Primo Ministro della Malesia. All’incontro ha partecipato anche l’Amministratore Delegato diTengku Muhammad Taufik. Durante l’incontro, le parti hanno discusso lo stato di avanzamento della business combination tra gli asset di Eni e PETRONAS in. La nuova Società, che si inquadra nel modello satellitare di Eni, sarà paritetica e finanziariamente autosufficiente, e garantirà nel medio termine una produzione sostenibile di 500 kboepd, principalmente di gas, potendo fare leva su riserve complessive pari a circa 3 miliardi di barili di olio equivalente (boe) con un potenziale esplorativo di 10 miliardi di boe.Descalzi e Taufik hanno inoltre illustrato al Primo Ministro malese i progressi del progetto relativo alla bioraffineria che PETRONAS, Enilive ed Euglena stanno sviluppando all'interno del sito industriale Pengerang di PETRONAS a, in Malesia. L’impianto, costruito ex novo, adotterà la tecnologiasviluppata da Eni, e produrràper il trasporto aereo eLe parti si sono anche confrontate su ulteriori potenziali iniziative nell’ambito della, tra cui in particolare opportunità di, ambito su cui Eni ha comprovata esperienza tecnologica ed industriale, e iniziative di produzione di agri-feedstock per la bioraffinazione, in linea con il modello distintivo di integrazione verticale della filiera di approvvigionamento di Eni