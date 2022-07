TXT e-solutions, informativa su azioni proprie

TXT e-solutions

TXT e-solutions

(Teleborsa) -ha comunicato che, dal 6 al 10 giugno 2022, haper unpari anell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 20 aprile 2022.Al 24 giugno , la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 1.254.895 azioni proprie pari al 9,6484% del capitale sociale.A Miano, oggi, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,53% sui valori precedenti.