TXT e-Solutions acquista il 10% di Altilia per 1 milione di euro

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha annunciato l', deep-tech company italiana leader nell'Intelligenza Artificiale per l'automazione intelligente dei processi documentali e decisionali.L'investimento iniziale consiste in un aumento di capitale a favore di Altilia per un valore dia fronte del quale TXT deterrà circa ildi Altilia. Il contratto prevede ulteriori opzioni a favore di TXT che permetteranno a quest'ultima di incrementare la propria quota in Altilia fino al 100%. L'operazione è soggetta alle consuete condizioni di closing e sarà completata entro il terzo trimestre 2025.Fondata come(Consiglio Nazionale delle Ricerche), finanziata e supportate nella crescita da CDP Venture Capital, Altilia ha sviluppato Altilia Intelligent Automation, una piattaforma no-code di AI che consente l'automazione di processi complessi in ambito digital finance, assicurazioni, legal e pubblica amministrazione."L'ingresso in Altilia rappresenta per TXT un passo strategico volto al rafforzamento dell'offerta nel settore Financial Services. La nostra priorità è proporre ai nostri clienti servizi innovativi di alta qualità e tecnologicamente avanzati - ha dichiaratodi TXT - Le sinergie con le nostre divisioni Digital Advisory, Smart Solutions e Software Engineering sono immediate e significative, sia in termini di offerta che di capacità di delivery".