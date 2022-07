Cambi, l'euro vede la parità sul dollaro

(Teleborsa) - Sul mercato valutario, l'euro continua la discesa sul biglietto verde: in mattinata è scivolata fin sotto la parità a 0,9998 dollari. Al momento la divisa di Eurolandia scambia a 1,0053 usd.A pesare sulla moneta unica ha contribuito ilche si aggiunge all'acuirsi dellache si fa sempre più pesante per l'Europa, aumentando i timori di una recessione in arrivo per i paesi membri. Dal canto suo la divisa americana sconta unae beneficia della sua natura di bene rifugio, in una fase di grande incertezza per i mercati. ?