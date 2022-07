Sesa chiude esercizio in netta crescita. Aumenta cedola e conferma guidance

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha chiuso il bilancio al 30 aprile 2022 conpari a 2,389 miliardi di euro (+17,3%), undi 167,7 milioni di euro (+33,1%), undi 81,8 milioni di euro (+41,5%) e una(liquidità netta) per 245,3 milioni di euro vs 197,4 milioni di euro (EBITDA Cash Conversion pari al 90%). Inoltre, l'esercizio 2022 si chiude con una forte crescita dei(circa 4.200, +21% Y/Y) e un customer set di oltre 35.000 imprese clienti sia in Italia che in Europa.Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea (25 agosto 2022, in prima convocazione) l'approvazione del Bilancio Integrato di Esercizio con la proposta di distribuzione di un, in aumento rispetto agli 0,85 euro del precedente esercizio (con pagamento previsto in data 21 settembre 2022 e record date 20 settembre 2022) per un importo massimo complessivo pari a 13.945 migliaia di euro.Il gruppo, alla luce delle 10 acquisizioni già effettuate da inizio 2022 e di quelle in corso di valutazione nonché della solida domanda di digitalizzazione di imprese ed organizzazioni,, con aspettative di crescita dei ricavi e della redditività in linea con il track record di lungo termine di gruppo: CAGR revenues 2011-2022 +11,2%, CAGR EBITDA 2011-2022 +15,5%, CAGR EAT Adjusted 2011-2022 +19,5%."Nell'attuale fase di evoluzione dei modelli economici, sempre più orientati a sostenibilità e digitale, chiudiamo un esercizio di grandi investimenti in competenze tecnologiche, con una crescita dei perimetri operativi e della redditività di oltre il 30% Y/Y, ain cui abbiamo incrementato i ricavi consolidati da circa 1,5 miliardi ad 2,4 miliardi, l'EBITDA da 74 milioni a 168 milioni e le risorse umane da 1.900 a circa 4.200 - ha commentato il CEO Alessandro Fabbroni - Grazie al nostro, confermiamo la guidance favorevole per l'esercizio 2023, proseguendo il nostro percorso di generazione di valore sostenibile a beneficio di tutti gli Stakeholder".