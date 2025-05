TIP, l'utile scende a 6,6 milioni di euro nel primo trimestre

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) -(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso icon undi 6,6 milioni di euro (vs 29,4 milioni al 31 marzo 2024) che, in assenza di significativi disinvestimenti, è riferibile ai positivi risultati realizzati dalle partecipate e ad una piccola plusvalenza. Il patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2025 è di oltre 1,4 miliardi.Lacollegate rappresenta un provento di 10,5 milioni, grazie in particolare ai risultati positivi delle partecipate, IPGH, controllante del gruppo, ITH, controllante del gruppo, Beta Utensili, Sant’Agata, controllante del gruppo Chiorino e Limonta. Alpitour ha chiuso a gennaio il primo trimestre dell’esercizio migliorando ulteriormente i ricavi e l’Ebitda rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente e confermando, anche grazie all’ottimo andamento dei mesi successivi e alla crescita degli ordini e delle prenotazioni per i prossimi mesi, l’aspettativa di risultati in crescita anche nell’esercizio in corso. Anche molti dei risultati delle altre partecipate non collegate sono stati in crescita, dopo quelli già ottimi del 2024.Laconsolidata del Gruppo TIP al 31 marzo 2025, senza considerare attività finanziarie non correnti ritenute sotto il profilo gestionale liquidità utilizzabile a breve, era negativa per 430,7 milioni, in linea con i 422,1 milioni al 31 dicembre 2024La cessione delle azioni detenute inha generato un introito di circa 4,8 milioni, inclusivo di una plusvalenza dato che in passato erano state effettuate varie svalutazioni della partecipazione.