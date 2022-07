Cambio euro/dollaro sotto parità dopo i dati USA dell'inflazione

(Teleborsa) -dopo la diffusione dei dati sull'inflazione degli Stati Uniti, che a giugno si è rivelata decisamente oltre il consensus e ha messo a segno il più grande aumento su 12 mesi dal novembre 1981. Il cambio EUR/USD si colloca a quota 1,0021, in leggero recupero rispetto aglidel Bureau of Labour Statistics (BLS) americano. Da inizio anno il calo è superiore all’11,8%, con un -7,4% messo a segno solamente negli ultimi tre mesi.Ciò mette fine a un lungo periodo in cui la valuta comune è stata più forte del biglietto verde: si tratta della, mentre il, quando un euro valeva 1,6 dollari. Ancora all'inizio di quest'anno un euro valeva 1,15 dollari."Continuiamo a pensare che le possibilità di una rottura al di sotto della parità siano maggiori di un rimbalzo materiale in EUR/USD - hanno scritto gli analisti di ING - Se vediamo una rottura al ribasso, sospettiamo che sia possibile un".Il rafforzamento del dollaro non è comunque solo nei confronti dell’euro. L'US dollar index, un indice del valore del dollaro statunitense in relazione a un paniere di valute straniere, è ai massimi in 20 anni, sostenuto dae dalle aspettative di ulteriori. Inoltre, gli investitori sono pessimisti per l'economia dell'Unione Europea, soprattutto a causa dell'esposizione alla Russia, e la Banca centrale europea (BCE) si muove più timidamente della controparte statunitense."La BCE non punta a un tasso di cambio particolare", ha affermato un portavoce della Banca centrale europea. "Tuttavia, siamosull'inflazione, in linea con il nostro impegno per la stabilità dei prezzi", secondo quanto riferito in una dichiarazione inviata via e-mail da Reuters.