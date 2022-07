Il settore viaggi e intrattenimento a Milano in rialzo (+1,21%), brillante l'andamento di Juventus

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

media capitalizzazione

Juventus

Autogrill

(Teleborsa) - Rialzo per il, che segue l'andamento rialzista evidenziato dalIlha aperto a 28.725,8, in aumento di 349,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in forte progresso a 158, dopo aver avviato la seduta a 155.Tra i titoli adel comparto viaggi e intrattenimento, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,15%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,19%.