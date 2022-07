Intesa Sanpaolo, esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, in relazione all’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all’annullamento (buyback) comunicato al mercato il 24 giugno 2022 e avviato il 4 luglio 2022, ha comunicato di aver, dal 18 al 22 luglio 2022, complessivamente, pari a circa lo 0,46% del capitale sociale, ad un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,6843 euro, per untotale diAl 22 luglio 2022, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 237.965.083 azioni, pari a circa l'1,19% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,6863 euro, per un controvalore totale di 401.278.748,01 euro.A Milano, oggi, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,69%.